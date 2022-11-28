6 ситуаций, которые способны разрушить даже самые крепкие отношения

Каждый хочет, чтобы именно его отношения были те самые, про которые снимают кино. Когда влюблённые, преодолевая трудности, осознают, насколько сильны чувства, и остаются вместе до глубокой старости. В реальности же часто бывает, что какие-то незначительные проблемы способны разрушить всё. Что представляет опасность для любви и почему из-за этих ситуаций партнёры могут расстаться?

Женщина зарабатывает больше мужчины

Финансовые разногласия чаще всего становятся причиной расставания даже самых крепких пар. Фото © freepik.com

Финансовые разногласия чаще всего становятся причиной расставания даже самых крепких пар. Причин для этого несколько, и вот первая: если в какой-то момент именно женщина оказывается успешнее мужчины, это задевает самолюбие и достоинство партнёра. Конечно, далеко не все кавалеры завистливые и эгоистичные, но всё-таки многие пока ещё считают себя главными добытчиками. И подобная ситуация вполне может подкосить веру мужчины в себя. Вторая причина — банальное отсутствие женщины дома. Если дама много зарабатывает, значит, обязанностей и ответственности на её хрупких плечах лежит достаточно. Ну чем не повод постоянно задерживаться на работе? А пары, в которых люди практически не видятся, долго не живут.

Борьба за лидерство в семье

Разборки из серии "кто в доме хозяин" также не приведут ни к чему хорошему. Такие ситуации часто возникают, если два человека не до конца знают друг друга. Тогда партнёры превращаются в соперников, каждый из которых желает навязать правила игры в доме. Быт вообще нередко становится убийцей отношений, а если к нему подключается ещё и жажда власти, вряд ли можно будет что-то спасти. Поэтому с любимым человеком стоит заранее обсудить всё, что может быть связано с риском скандала, если решили вместе жить.

Потеря общих интересов

Отсутствие общих интересов способно разрушить любые отношения. Фото © freepik.com

И даже если принято считать, что люди не меняются, все мы со временем становимся немного другими. Чаще всего это сказывается на интересах и хобби. Поэтому ещё одним пунктиком, способным разрушить любые отношения, будет потеря общих интересов. Людям станет скучно проводить время друг с другом. Да, можно по-прежнему ходить на свидания, заниматься сексом, но прежних искр уже не будет. Выбрать фильм для совместного просмотра всё труднее, а интереса к новому увлечению партнёра — всё меньше.

Вмешательство посторонних в отношения

Никогда и ни при каких условиях вы не должны допускать стороннего вмешательства в отношения. Посоветоваться о конкретной ситуации ещё приемлемо, но регулярно рассказывать про партнёра подруге, маме или сестре не стоит. Это равносильно танго втроём. Посредник между женщиной и мужчиной своими советами может только всё разрушить, потому как не знает подробностей и даёт субъективную оценку, основанную на личном опыте.

Рутина и однообразие в сексе

Рутина в отношениях и сексе может в итоге развести партнёров по разным спальням. Фото © Shutterstock

Интимная сторона отношений играет немаловажную роль. Живя по графику, естественно совершать какие-то повторяющиеся действия каждый день, да ещё и в определённом порядке. Но одно дело, если это работа и всё, что с ней связано. Другое — когда речь идёт о любимом человеке. Рутина в отношениях и сексе может в итоге развести партнёров по разным углам или спальням. Пропадёт не только желание близости, но и общения со второй половинкой. Не допускайте "автоматизации" вашей любви, иначе все чувства будут разрушены.

Вынужденное расстояние между партнёрами