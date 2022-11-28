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28 ноября, 15:46

Нацбанк Украины напечатал дополнительные гривны более чем на $400 млн

Национальный банк Украины (НБУ) напечатал ещё 15 миллиардов гривен (около 405 миллионов долларов) путём выкупа облигаций внутреннего госзайма у Минфина. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, с 24 февраля 2022 года финансирование от НБУ составило 370 миллиардов гривен, что соответствует почти 10 миллиардам долларов.

"Сразу могу вам сказать, что в декабре напечатают ещё 30 миллиардов, тогда за весь год будет как раз сумма 400 миллиардов гривен (10,8 миллиардов долларов. — Прим. Лайфа), как и было предусмотрено в бюджете этого года", — написал Железняк в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что НБУ пообещал с 2023 года свернуть эмиссию гривны для восполнения дефицита государственной казны. По словам главы регулятора, это необходимо для сохранения возможности сотрудничества с Международным валютным фондом.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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