Нацбанк Украины напечатал дополнительные гривны более чем на $400 млн
Национальный банк Украины (НБУ) напечатал ещё 15 миллиардов гривен (около 405 миллионов долларов) путём выкупа облигаций внутреннего госзайма у Минфина. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, с 24 февраля 2022 года финансирование от НБУ составило 370 миллиардов гривен, что соответствует почти 10 миллиардам долларов.
"Сразу могу вам сказать, что в декабре напечатают ещё 30 миллиардов, тогда за весь год будет как раз сумма 400 миллиардов гривен (10,8 миллиардов долларов. — Прим. Лайфа), как и было предусмотрено в бюджете этого года", — написал Железняк в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что НБУ пообещал с 2023 года свернуть эмиссию гривны для восполнения дефицита государственной казны. По словам главы регулятора, это необходимо для сохранения возможности сотрудничества с Международным валютным фондом.
Новости
"Канада становится гей-сообществом": Пользователи Сети обрушились с критикой на Трюдо, который появился в шоу трансвеститов
сегодня в 15:45
Слуцкий указал, в чём суть публикации западных СМИ о готовящемся нападении на Крым
сегодня в 15:38
ВОЗ будет использовать новый термин для обозначения оспы обезьян
сегодня в 15:33
Unsplash