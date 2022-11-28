ВОЗ будет использовать новый термин для обозначения оспы обезьян
Для обозначения оспы обезьян Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) теперь будет использовать новый термин вместо monkeypox. На сайте организации рассказали, что это связано с расистскими и дискриминационными замечаниями.
"Когда в начале этого года вспышка оспы обезьян расширилась, в Интернете и в некоторых сообществах наблюдались расистские и стигматизирующие высказывания, о которых сообщалось в ВОЗ. На нескольких встречах, открытых и закрытых, ряд лиц и стран выразили озабоченность и попросили ВОЗ предложить способ изменения названия", — сказано в заявлении.
Теперь в качестве синонима оспы обезьян ВОЗ начнёт использовать новый термин mpox на английском. Оба названия будут применяться в течение года одновременно, пока обозначение "оспа обезьян" не выведут из употребления.
"ВОЗ будет использовать термин mpox в своих сообщениях и призывает других следовать этим рекомендациям, чтобы свести к минимуму любое продолжающееся негативное воздействие текущего названия и принять новое название", — добавили в организации.
Ранее Лайф писал, что британские учёные впервые рассказали о женщинах, заразившихся оспой обезьян. С конца весны этого года медики зафиксировали около 80 тысяч случаев заражения оспой обезьян, из которых на женщин, как выяснилось, приходится всего 4%.
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