Украинский лидер Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупной махинации, присваивая деньги, выделяемые странами Запада в качестве помощи Киеву. Об этом заявил обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News.

"Мы оценили, что только 30% от заявленной гуманитарной помощи и оружия достигают цели. <…> Значительная их часть утекает за границу, речь идёт о приобретении недвижимости. По информации из проверенных источников, мы знаем, что многие украинские чиновники уже купили дома в других странах", — сказал он.

Журналист убеждён, что Зеленскому не нужно мирное урегулирование конфликта, поскольку Киеву выгоден такой способ заработка в кооперации с оборонными предприятиями США. По мнению Вуда, финансовый поток на Украину закончится, когда контроль над Палатой представителей американского Конгресса перейдёт к республиканцам.