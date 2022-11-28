В США разоблачили схему Зеленского по выводу западных денег в офшоры
Журналист Fox News Вуд раскрыл схему Зеленского и его команды по отмыванию денег Запада
Украинский лидер Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупной махинации, присваивая деньги, выделяемые странами Запада в качестве помощи Киеву. Об этом заявил обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News.
"Мы оценили, что только 30% от заявленной гуманитарной помощи и оружия достигают цели. <…> Значительная их часть утекает за границу, речь идёт о приобретении недвижимости. По информации из проверенных источников, мы знаем, что многие украинские чиновники уже купили дома в других странах", — сказал он.
Журналист убеждён, что Зеленскому не нужно мирное урегулирование конфликта, поскольку Киеву выгоден такой способ заработка в кооперации с оборонными предприятиями США. По мнению Вуда, финансовый поток на Украину закончится, когда контроль над Палатой представителей американского Конгресса перейдёт к республиканцам.
Накануне стало известно, что 20 из 30 стран НАТО "изрядно истощены" из-за военной поддержки Киева. А вот оставшиеся члены блока, среди которых Франция, Германия, Италия и Нидерланды, всё ещё способны нарастить объёмы поставок оружия.
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