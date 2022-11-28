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28 ноября, 15:21

Консультации России и США по стратегическим наступательным вооружениям не состоятся

Источник: Заседание комиссии России и США по ДСНВ в Каире перенесли на более поздний срок

Заседание российско-американской комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) перенесли на неопределённый срок. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

Сессия двусторонней консультативной комиссии должна была состояться в Каире в период с 29 ноября по 6 декабря. Как ранее уточнял замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, стороны должны были обсудить взаимные претензии в рамках этого ключевого двустороннего договора в сфере безопасности, в том числе возобновление инспекций в рамках ДСНВ и проблему искусственного выведения американской стороной части стратегических носителей, которые заявлены Вашингтоном как переоборудованные под неядерные миссии.

"Российская сторона проинформировала Соединённые Штаты о том, что она в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты", — сообщили журналистам "Коммерсанта" в американском посольстве.

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Лайф напоминает, что в начале августа Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. В российском МИД заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, РФ незамедлительно отменит решение об их приостановке. Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках ДСНВ.

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Алексей Берковиц
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