Консультации России и США по стратегическим наступательным вооружениям не состоятся

Заседание российско-американской комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) перенесли на неопределённый срок. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

Сессия двусторонней консультативной комиссии должна была состояться в Каире в период с 29 ноября по 6 декабря. Как ранее уточнял замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, стороны должны были обсудить взаимные претензии в рамках этого ключевого двустороннего договора в сфере безопасности, в том числе возобновление инспекций в рамках ДСНВ и проблему искусственного выведения американской стороной части стратегических носителей, которые заявлены Вашингтоном как переоборудованные под неядерные миссии.

"Российская сторона проинформировала Соединённые Штаты о том, что она в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты", — сообщили журналистам "Коммерсанта" в американском посольстве.