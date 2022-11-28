Врач рассказал, кому из мужчин грозит аденома простаты

Аденома простаты — болезнь, с которой мужчины сталкиваются по мере старения, однако она не всегда является следствием проблем со здоровьем. Уролог ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ, кандидат медицинских наук Павел Королёв рассказал в беседе с "Газетой.ru", в каких случаях эта опухоль требует лечения.

"Аденома простаты — это очень распространённое следствие старения мужчины. До сорока лет аденома простаты обнаруживается крайне редко, к шестидесяти годам её признаки определяются уже у большего количества мужчин, а уже к восьмидесяти годам — у ещё большего количества", — объяснил специалист.

Однако, подчеркнул Королёв, даже в восемьдесят лет при аденоме простаты мужчина может спокойно ходить в туалет, не имея жалоб на ухудшение здоровья. Дело в том, что опухоль может быть просто очень маленькой, и тогда операция и лечение не требуются — достаточно наблюдаться у уролога.

По словам специалиста, за аденомой необходимо следить, ведь доброкачественная гиперплазия предстательной железы — это увеличение её в размерах и объёмах. В таком случае риск рака, конечно, повышается, но при постоянном контроле можно избежать серьёзных проблем. Как объяснил уролог, рак простаты обычно медленно развивается и человек может даже не заметить каких-либо симптомов. А на ранних стадиях онкологическое заболевание легко вылечить, хотя всё и зависит от типа клеток, из которых он растёт. Агрессивной и опасной для пациента опухоль может оказаться в небольшом числе случаев, добавил Королёв.