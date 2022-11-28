Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 15:11

Авторегистратор одной из смятых машин снял момент жёсткого ДТП с двумя фурами в Ногинске

Момент ДТП с двумя фурами и ещё тремя авто в Подмосковье попал на видео

Массовое ДТП произошло на Горьковском шоссе в подмосковном Ногинске: на трассе столкнулись две фуры, два легковых авто и "газель". По предварительным данным Лайфа, несмотря на жёсткое столкновение, обошлось без жертв, но два человека всё же пострадали. В Сети появилось видео с моментом аварии.

Момент жёсткого ДТП с двумя фурами и ещё тремя авто в Подмосковье. Видео © Vk.com / Проект "ДНО"-> Помощь водителям Орехово-Зуево

Движение на 50-м километре дороги полностью перекрыто, водителей просят выбирать пути объезда. В распоряжении Лайфа также появилось видео последствий аварии. Оба большегруза получили серьёзные повреждения, "газель" перевернулась, а две легковушки оказались практически под фурами.

Последствия ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье. Видео © LIFE

А накануне в Москве произошло ещё одно страшное ДТП: женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходили мать и два маленьких ребёнка. Женщина погибла сразу, через некоторое время скончался один из малышей. Позже стало известно, что в крови автоледи было наркотическое вещество, её задержали.

В Москве на месте ДТП, в котором погибли женщина с ребёнком, появился стихийный мемориал

В Москве на месте ДТП, в котором погибли женщина с ребёнком, появился стихийный мемориал

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров