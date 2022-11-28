Авторегистратор одной из смятых машин снял момент жёсткого ДТП с двумя фурами в Ногинске

Массовое ДТП произошло на Горьковском шоссе в подмосковном Ногинске: на трассе столкнулись две фуры, два легковых авто и "газель". По предварительным данным Лайфа, несмотря на жёсткое столкновение, обошлось без жертв, но два человека всё же пострадали. В Сети появилось видео с моментом аварии.

Момент жёсткого ДТП с двумя фурами и ещё тремя авто в Подмосковье. Видео © Vk.com / Проект "ДНО"-> Помощь водителям Орехово-Зуево

Движение на 50-м километре дороги полностью перекрыто, водителей просят выбирать пути объезда. В распоряжении Лайфа также появилось видео последствий аварии. Оба большегруза получили серьёзные повреждения, "газель" перевернулась, а две легковушки оказались практически под фурами.

Последствия ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье. Видео © LIFE