В Москве на месте ДТП, в котором погибли женщина с ребёнком, появился стихийный мемориал
На улице Свободы в Москве на месте ДТП, в котором погибли мать с ребёнком, появился стихийный мемориал. Неравнодушные к трагедии люди несут цветы и детские игрушки.
Стихийный мемориал на месте ДТП с погибшими в Москве. Видео © LIFE
Напомним, страшное ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 ноября. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходили мать и два маленьких ребёнка. Женщина погибла сразу, через некоторое время скончался один из малышей. Позже стало известно, что в крови женщины, управлявшей автомобилем, было наркотическое вещество, её задержали.
LIFE