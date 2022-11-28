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28 ноября, 14:27

В Москве на месте ДТП, в котором погибли женщина с ребёнком, появился стихийный мемориал

На улице Свободы в Москве на месте ДТП, в котором погибли мать с ребёнком, появился стихийный мемориал. Неравнодушные к трагедии люди несут цветы и детские игрушки.

Стихийный мемориал на месте ДТП с погибшими в Москве. Видео © LIFE

Москвичка объяснила обмороком смертельное ДТП с матерью и ребёнком, но очевидцы говорят о другом

Москвичка объяснила обмороком смертельное ДТП с матерью и ребёнком, но очевидцы говорят о другом

Напомним, страшное ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 ноября. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходили мать и два маленьких ребёнка. Женщина погибла сразу, через некоторое время скончался один из малышей. Позже стало известно, что в крови женщины, управлявшей автомобилем, было наркотическое вещество, её задержали.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков

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