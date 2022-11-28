В Москве с 12 по 13 декабря пройдёт Russian Internet Week

В Москве состоится конференция Russian Internet Week (RIW), которая будет проходить с 12 по 13 декабря. В рамках мероприятия проведут несколько заседаний по главным темам цифровой экономики, мастер-классы и стратегические секции.

Как отметил организатор Сергей Гребенников, в этом году планируется детально разобрать каждую заявленную тему, а ключевой особенностью конференции станет эксклюзивность контента и экспертность спикеров. Так, специалисты расскажут о главных трендах отраслей цифровой экономики, обсудят планы на будущее и подведут итоги уходящего года. Участники RIW смогут получить всесторонние знания, познакомиться с мнениями экспертов в IT-отрасли, а также основательно вникнут в содержание дискуссий.

Подать заявку на участие в мероприятии можно на сайте RIW.