Украинские войска готовят штурмовую группу из 700 военнослужащих для атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Эти подразделения, как утверждает Рогов, обучены форсировать Днепр, а также совершать высадку десанта и захватывать крупные техногенные объекты. Также председатель движения "Мы вместе с Россией" рассказал, что несколько тысяч сотрудников ЗАЭС уже получили российское гражданство, ещё несколько тысяч оформляют его прямо сейчас.