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Регион
Опубликовано 28 ноября 2022, 14:27
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Стало известно о подготовке 700 украинских бойцов к штурму ЗАЭС

Рогов: ВСУ готовят штурмовую группу из 700 бойцов для атаки на Запорожскую АЭС

Украинские войска готовят штурмовую группу из 700 военнослужащих для атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Эти подразделения, как утверждает Рогов, обучены форсировать Днепр, а также совершать высадку десанта и захватывать крупные техногенные объекты. Также председатель движения "Мы вместе с Россией" рассказал, что несколько тысяч сотрудников ЗАЭС уже получили российское гражданство, ещё несколько тысяч оформляют его прямо сейчас.

В ООН ужаснулись безрассудности обстрелов Запорожской АЭС
В ООН ужаснулись безрассудности обстрелов Запорожской АЭС

Напомним, что Киев периодически обстреливает ЗАЭС. Так, 20 ноября ВСУ выпустили по станции двенадцать ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Видео обстрела публиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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