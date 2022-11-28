"Украинские курильщики": Медведев отреагировал на план советника офиса Зеленского провести видеовключение из Ялты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Офису президента Украины Владимира Зеленского организовать видеовключение из СИЗО в Крыму.

Таким образом он отреагировал на обещание советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, который пообещал через шесть месяцев провести видеовключение с набережной в Ялте.

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", — написал Медведев в "Твиттере".