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28 ноября, 15:11

"Украинские курильщики": Медведев отреагировал на план советника офиса Зеленского провести видеовключение из Ялты

Медведев предложил офису Зеленского провести видеовключение из СИЗО в Крыму

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Офису президента Украины Владимира Зеленского организовать видеовключение из СИЗО в Крыму.

Таким образом он отреагировал на обещание советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, который пообещал через шесть месяцев провести видеовключение с набережной в Ялте.

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", — написал Медведев в "Твиттере".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что Дмитрий Медведев сообщил о наращивании объёмов поставок высокоточного оружия Российской армии. Он рассказал, что враги ошибочно надеются на то, что возможности РФ истощаются.

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Twitter / Дмитрий Медведев

Илья Суриков

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