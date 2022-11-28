Менеджер Клавы Коки объяснил Лайфу фотографию певицы под капельницей
Клава Кока напугала поклонников фотографией с капельницей
Клава Кока под капельницей. Обложка © Telegram / КЛАВА КОКА
Российская певица и блогер Клава Кока опубликовала фотографию с капельницей. В телеграм-канале она поделилась с подписчиками, что сильно устала.
"Вот такой бэкстейдж. Очень устала, если честно! Шесть дней до шоу. Переживаю", — написала певица.
Менеджер Клавы Коки в беседе с Лайфом рассказал, что с артисткой всё в порядке, а в капельнице на самом деле витамины. Они, по словам директора певицы, нужны ей для восполнения сил.
Ранее Лайф писал, что Клава Кока исполнит песню Людмилы Гурченко "Пять минут" в ремейке комедии Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Звезда сыграет в картине одну из главных ролей.