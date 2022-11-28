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28 ноября, 14:55

Менеджер Клавы Коки объяснил Лайфу фотографию певицы под капельницей

Клава Кока напугала поклонников фотографией с капельницей

<p>Клава Кока под капельницей. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/klavacoca/1995" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КЛАВА КОКА</a></p>

Клава Кока под капельницей. Обложка © Telegram / КЛАВА КОКА

Российская певица и блогер Клава Кока опубликовала фотографию с капельницей. В телеграм-канале она поделилась с подписчиками, что сильно устала.

"Вот такой бэкстейдж. Очень устала, если честно! Шесть дней до шоу. Переживаю", — написала певица.

Менеджер Клавы Коки в беседе с Лайфом рассказал, что с артисткой всё в порядке, а в капельнице на самом деле витамины. Они, по словам директора певицы, нужны ей для восполнения сил.

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Ранее Лайф писал, что Клава Кока исполнит песню Людмилы Гурченко "Пять минут" в ремейке комедии Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Звезда сыграет в картине одну из главных ролей.

Анастасия Александрова

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