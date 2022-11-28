Менеджер Клавы Коки объяснил Лайфу фотографию певицы под капельницей

Российская певица и блогер Клава Кока опубликовала фотографию с капельницей. В телеграм-канале она поделилась с подписчиками, что сильно устала.

"Вот такой бэкстейдж. Очень устала, если честно! Шесть дней до шоу. Переживаю", — написала певица.

Менеджер Клавы Коки в беседе с Лайфом рассказал, что с артисткой всё в порядке, а в капельнице на самом деле витамины. Они, по словам директора певицы, нужны ей для восполнения сил.