Участники антиправительственного митинга заблокировали движение в центре Кишинёва

Представитель партии и один из организаторов акции — Дину Цуркану — попросил участников не отвечать на провокации, чтобы протест проходил в рамках закона. Он заявил, что всего в митинге принимают участие более 40 тысяч человек, передаёт РИА "Новости" .

Поскольку центр города оказался заблокирован протестующими, транспорт направили в объезд — по другим улицам. Участники митинга демонстрируют плакаты с антиправительственными лозунгами. Люди выступают против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Они винят власти в том, что те не могут справиться с кризисом в стране, в том числе с рекордной за последние 20 лет инфляцией (33,97% в годовом исчислении).