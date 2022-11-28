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28 ноября, 14:38

Британцев предупредили, что на страну надвигается погодный "зверь из России"

Daily Star: Холодный фронт и снегопад из России надвигаются на Британию

Из России надвигается холодный фронт с мощным снегопадом на Великобританию. Об этом сообщила газета Daily Star.

"Британцев предупредили, чтобы они достали свои большие пальто перед тем, как придёт зима со "зверем с востока", — говорится в публикации.

Зверем синоптики называют погодные условия в Соединённом Королевстве. Согласно их прогнозам, рекордные холода застигнут миллионы британцев врасплох. Так, сотрудник местной метеорологической службы Джим Дейл рассказал, что в декабре ожидаются суровые морозы по всей Европе. По его словам, "зверь открыл свои глаза". А метеоролог Джеймс Мэдден подчеркнул, что декабрь в 2022-м будет самым холодным по сравнению с прошедшими годами.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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