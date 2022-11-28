Канадского журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру страны об Украине
Журналиста Энглера вывели из зала после вопроса вице-премьеру Канады про Украину
Канадский журналист и активист Ив Энглер прервал выступление вице-премьера и министра финансов страны Христи Фриланд, выкрикивая вопросы о переговорах России с Украиной. Кадры этого он опубликовал в "Твиттере".
Канадский активист задал вопрос вице-премьеру страны. Видео © Twitter / Yves Engler
"Вы поддерживаете переговоры, чтобы положить конец этому ужасу? Почему канадское правительство не призывает к переговорам? Даже глава Вооружённых сил США призывает к переговорам. Вы просто хотите продолжить эту прокси-войну?" — кричал журналист, пока его выводили из зала, где проходила конференция Rebuild Ukraine.
Всё время, пока Энглер кричал, Фриланд так и не ответила ни на один из его вопросов, однако в зале даже слышались аплодисменты. При этом местная пресса раскритиковала Энглера. Так, Le Journal de Montréal обвинил активиста в "распространении российской пропаганды" и работе на канадскую политическую оппозицию.
Ив Энглер не в первый раз попадает в скандальные ситуации. Так, в марте этого года активист прервал речь главы МИД Канады и призвал запретить поставки оружия Киеву. Как и в этот раз, журналиста практически сразу вывела охрана.
Twitter / Yves Engler