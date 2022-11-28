Канадского журналиста выгнали из зала после вопроса вице-премьеру страны об Украине

Канадский журналист и активист Ив Энглер прервал выступление вице-премьера и министра финансов страны Христи Фриланд, выкрикивая вопросы о переговорах России с Украиной. Кадры этого он опубликовал в "Твиттере".

Канадский активист задал вопрос вице-премьеру страны. Видео © Twitter / Yves Engler

"Вы поддерживаете переговоры, чтобы положить конец этому ужасу? Почему канадское правительство не призывает к переговорам? Даже глава Вооружённых сил США призывает к переговорам. Вы просто хотите продолжить эту прокси-войну?" — кричал журналист, пока его выводили из зала, где проходила конференция Rebuild Ukraine.

Всё время, пока Энглер кричал, Фриланд так и не ответила ни на один из его вопросов, однако в зале даже слышались аплодисменты. При этом местная пресса раскритиковала Энглера. Так, Le Journal de Montréal обвинил активиста в "распространении российской пропаганды" и работе на канадскую политическую оппозицию.