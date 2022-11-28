Россиянам рассказали, как правильно падать при гололёде

Во время гололёда лучше отказаться от обуви на высоких каблуках, чтобы избежать травм. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила инструктор по оказанию первой помощи Александра Саминская. Она также рассказала, что важно научиться правильно падать.

Инструктор Саминская рассказала, как вести себя при гололёде, чтобы избежать травм. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Я как медработник и спасатель могу сказать точно: бдительность нельзя терять никогда. Лучше всего избегать обуви на высоких каблуках, отдать предпочтение кроссовкам, ботинкам на плоской подошве", — отметила она.

Эксперт добавила, что минимизировать падение на льду можно с помощью ходьбы в стиле пингвина: человеку нужно ставить ногу на полную стопу и проверять, не потерял ли он равновесие. При этом более надёжным средством являются ледоступы с шипами.

Специалист также отметила, что при падении не стоит пытаться сохранить предметы, которые находятся в руках. Самая главная ошибка — приземлиться на прямые руки. Они должны быть слегка согнутыми. А при падении назад следует сгруппироваться так, чтобы не упасть навзничь. Спина в таком случае должна быть скруглённой — это предотвратит удар затылком.

При этом резко вставать сразу после падения нельзя. Нужно очень спокойно сесть и немного подумать, всё ли с вами в порядке. Кроме того, стоит проверить, есть ли перелом или повреждение, а уже только потом решать, идти дальше или вызывать скорую.