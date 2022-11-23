Скользкий вопрос: Как получить деньги за травмы и повреждения автомобиля при гололёде Что должны учесть пострадавшие от гололёда и снега, чтобы получить адекватную выплату. Как и с кого взыскивать деньги? 23 ноября, 01:40 Фото © ТАСС / Александра Краснова

Каждый год зима приносит гололёд и сосульки, и всё это является причиной травм и материального ущерба. Но большинство пострадавших россиян всё ещё не обращаются за взысканием положенной им по закону компенсации, хотя могут претендовать на довольно круглые суммы.

Кого наказать за травмы при гололёде

Как поясняют эксперты, значительное количество "гололедных" травм россияне зачастую получают прямо на выходе из подъезда своего дома, при этом разница между компенсационными выплатами за схожие травмы может составлять до сотни тысяч рублей.

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— На размер компенсации, которую получают пострадавшие, влияет множество факторов, но в большей степени то, как фиксировалось происшествие, — поясняет адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин. — Даже если виновник готов добровольно, во внесудебном порядке выплатить некое возмещение затрат на медпомощь, всегда проявляется интерес не только к справке из травмпункта, но и к другим доказательствам.

Москвичка Татьяна повредила ногу, поскользнувшись на обледеневших ступеньках у подъезда дома, в котором она проживает. Соседи вызвали скорую, и девушку доставили в травмпункт. В итоге за разбитое колено управляющая компания (УК) почти добровольно выплатила ей 80 000 рублей.

— Когда я подавала свою письменную жалобу, в УК мне сказали, что я ничего не добьюсь, так как им неизвестно, где я на самом деле получила травму. А мои ссылки на свидетелей и запись с уличной камеры вначале им показались неубедительными, — рассказала девушка Лайфу. Однако после обращения Татьяны в мэрию с заявлением по поводу неудовлетворительной работы коммунальщиков руководство управляющей компании само предложило компенсировать девушке расходы на лечение.

— Сейчас по "гололедным" искам суды назначают компенсации в зависимости от характера травмы и последствий, которые она повлекла, — пояснил Шагин. — Как правило, суммируют расходы на лечение, потерю дохода за период нетрудоспособности и моральный вред. В столичном регионе средние суммы выплат по суду колеблются в районе 200 000 рублей, а в других регионах РФ разброс может быть от 50 000 рублей до 150 000 рублей. Возможно, в случае Татьяны её УК посчитала, что добровольная выплата обойдётся дешевле.

Что делать, если лёд и снег упали на машину

Кроме пешеходов, ото льда и снега могут пострадать и автомобилисты, и за это им тоже положена компенсация.

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Однако в случае повреждения автомобиля при падении снега и льда с крыши либо повреждения его коммунальными службами при уборке территории основное внимание следует уделять правилам парковки.

— Если пострадавшая автомашина оставлена с нарушениями правил дорожного движения, то, скорее всего, те, кто создал условия причинения вреда, будут настаивать на виновном поведении самого потерпевшего, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Это вовсе не значит, что с виновников схода снега или льда будет невозможно получить компенсацию, но надо иметь в виду, что если зафиксируют парковку с нарушением ПДД, то размер выплат, с большой долей вероятности, будет минимальным и только по реальному ущербу, — уточнил юрист.

Вторая значимая проблема для водителей в гололёд — это дорожные происшествия и вынужденные нарушения правил дорожного движения (ПДД). О том, что наиболее распространённые ситуации, связанные со снегом и льдом, — это внезапные штрафы, например, по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения), — рассказал Лайфу адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

— Нечёткая дорожная разметка, выбоины и обледенение дорог — всё это обстоятельства, способствующие непреднамеренному нарушению ПДД. Поэтому имеет смысл оспаривать вынужденные нарушения в суде. Сейчас это стандартная и достаточно быстрая процедура. При этом у автомобилиста есть право заявить о своих претензиях на компенсацию материального и морального вреда к организациям, отвечающим за состояние дорог.

Кого и как привлекать к ответу за гололёд

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За любой дом, тротуар или дорогу кто-то в любом случае несёт ответственность: например, порядок на придомовой территории — это прерогатива управляющих компаний, крыльцо магазина или бизнес-здания — это сфера ответственности собственников и арендаторов этих сооружений. По ситуациям, произошедшим из-за гололёда на дороге, ответственность несут дорожные службы, муниципальные или региональные власти. И в силу гражданского законодательства вред, причинённый личности или имуществу, подлежит возмещению в полном объёме, включая утраченный заработок, расходы на лечение, лекарства и утрату либо повреждение предметов и вещей.

И ещё: при получении травмы либо при повреждении автомобиля кроме официальных документов имеет смысл заручиться поддержкой очевидцев события, а также зафиксировать на видео состояние дорожного покрытия либо ступенек, которые стали причиной травмы или происшествия.

Кроме того, обязательно следует сохранять оригиналы всех платёжных документов и справок, именно по ним будет рассчитываться прямой ущерб. И не забывать, что моральный вред также подлежит денежному возмещению, при этом на него могут претендовать не только сами потерпевшие, но и их родственники, так установил Верховный суд РФ.

Фото © Shutterstock Приходилось ли вам взыскивать ущерб за "гололёдные" проблемы? 0 Да, приходилось разбираться с коммунальщиками. Да, была тяжба с дорожными службами. Были и травмы и вынужденные нарушения ПДД, но никуда не обращался.

Авторы Максим Греков