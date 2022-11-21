Коммунальщики получают долги жильцов в банках, но их можно наказать Вместо того чтобы взыскивать долги через судебный иск, коммунальщики всё чаще стали добиваться желаемого другим способом, за это их можно наказать. 21 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Коротченко Максим

В России управляющие компании (УК) стали проявлять повышенную активность в вопросе взыскания с граждан даже минимальных и спорных задолженностей по коммунальным платежам. Теперь коммунальщики предпочитают предъявлять претензии не через длительное исковое производство, а получать судебный приказ по упрощённой процедуре без вызова ответчика и отдавать заштампованную судом бумагу, минуя судебных приставов, сразу в банк должника. При этом действия УК не всегда безупречны с точки зрения закона, а значит, внимательные россияне могут легко их оспорить и как минимум отсрочить взыскание долга, если он действительно есть. Среди множества нарушений коммунальщиков типичными являются пять.

1. Отключение некоторых коммунальных услуг

Правила предоставления коммунальных услуг допускают в случае неоплаты приостановку оказания отдельных видов коммунальных услуг, но на практике сделать это без нарушения закона затруднительно. Во-первых, отключению не подлежат холодная вода, а в зимний период и отопление, так как это ставит под угрозу здоровье человека. Во-вторых, нельзя отключать ту услугу, за которую потребитель платит. Например, если имеется долг за содержание общедомового имущества, горячую воду отключать нельзя.

Фото © ТАСС / Коротченко Максим

При этом услуга считается частично оплаченной, если долг за неё меньше суммы двух месячных размеров платы.

2. Самовольное включение в квитанции незарегистрированных жильцов

Некоторые УК ввели практику самостоятельно вносить в расчётные квитанции количество проживающих и тем самым увеличивать нормативы по отоплению и вывозу мусора, которые подлежат оплате, а в случае недовольства жильцов якобы на законных основаниях взыскивать долги. Технически это происходит так: гражданин заказывает в МФЦ справку о составе семьи (например, чтобы записать ребёнка в садик), если в этой справке людей больше, чем зарегистрировано по адресу, то УК в следующем месяце может прислать свою платёжку, указав в ней количество жильцов, указанное в семейной справке. Проживающие в квартире либо платят, либо считают, что это ошибка, а пока ведут разбирательство, им насчитывают повышенную плату.

— Коммунальщики вправе самовольно обозначить количество потребителей услуг только в одном случае: если они составили акт о проживающих в конкретном жилом помещении и получили подтверждение этой информации. Для этого представителям управляющих компаний надо совместно с сотрудниками МВД законным способом попасть в это самое помещение, — пояснил заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Если коммунальщики заменили информацию в платёжках без составления акта, то это нарушение закона, а значит, повышенные начисления являются неосновательным обогащением. Такая позиция поддерживается и судами (например, в деле № 2-3-366/2021. — Прим. Лайфа).

3. Проникновение в квартиру без разрешения

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Закон допускает, что в некоторых случаях коммунальщикам нужен доступ в квартиру, например, для осмотра общедомовых коммуникаций или проверки приборов учёта. Однако в этих ситуациях представителям УК нужно соблюдать специальную процедуру уведомления собственников, предусмотренную Правилами предоставления коммунальных услуг. В частности, приходить в заранее согласованное с собственником время и не чаще одного раза в три месяца.

4. Публикация списков должников

Некоторые УК, чтобы оказать давление на должников, развешивают их списки на информационных стендах в доме или на своём сайте. Однако это напрямую запрещено статьёй 7 закона № 152-ФЗ "О защите персональных данных". И за нарушение запрета коммунальщикам грозит штраф от 30 000 до 150 000 рублей (статья 13.11 КоАП РФ). А другие УК, чтобы не попасть на штрафные санкции, публикуют списки должников без указания имён, но с номерами квартир. Однако суды считают, что и эта информация входит в состав персональных данных, так как может указывать на конкретного человека (например, так указано в постановлении мирового судьи города Чебоксары № 5-251-15/9).

5. Взыскание долга за пределами сроков исковой давности

При оплате коммунальных и жилищных услуг действует следующее правило: внесённую сумму следует учитывать ровно за тот период, который указал гражданин в платёжном документе (определение Верховного суда по делу № 4-КГ19-40). Однако многие УК хитрят и учитывают все текущие платежи в счёт пеней и старых долгов, по которым срок исковой давности уже истёк. То есть получается, что по факту должник вместо погашения своих обязательств просто субсидирует свою УК, а долг не уменьшается.

Адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов считает, что фиксировать любые нарушения коммунальных служб документально и на видео стоит обязательно, так как это может пригодиться при разбирательствах, даже если человек не является должником.

Фото © ТАСС / Белицкий Антон

— Часто граждане могут быть не согласны с некоторыми коммунальными счетами, но, пока идёт разбирательство, им могут продолжать насчитывать долг. Взыскивая с граждан долги по коммунальным платежам, коммунальщикам далеко не всегда удаётся в точности соблюдать требования законов. Если же должники указывают на это в досудебном производстве или в суде, то в большинстве случаев управляющие компании стараются решить дело переговорами. Например, отменив требования по пеням или снизив сумму исковых требований, — пояснил он.

Авторы Максим Греков