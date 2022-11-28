В Думе назвали книгу, которая повлияла на разработку закона о пропаганде ЛГБТ

Разработка закона о запрете пропаганды ЛГБТ началась с романа "Лето в пионерском галстуке", написанного в соавторстве Еленой Малисовой и Катериной Сильвановой. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Напомним, сюжет нашумевшей книги разворачивается вокруг отношений двух юношей — Юры и Володи, которые встретились в лагере летом 1986 года.

"Я называю её "та самая книга", с которой всё началось. С классической литературой не так страшно, там нет ярких примеров, где бы это смаковалось и пропагандировалось", — приводит "Радиоточка НСН" слова депутата.

Буцкая отметила, что даже в скандальном романе Владимира Набокова "Лолита", который, кстати, долгое время был запрещён в США, нет пропаганды, потому что ни один разумный человек, прочитав произведение, не захочет повторить судьбу главного героя. А вот с современными книгами надо быть бдительными, резюмировала парламентарий.