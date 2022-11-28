В Думе назвали книгу, которая повлияла на разработку закона о пропаганде ЛГБТ
Депутат Буцкая: Разработка закона об ЛГБТ-пропаганды началась из-за книги про пионеров
Разработка закона о запрете пропаганды ЛГБТ началась с романа "Лето в пионерском галстуке", написанного в соавторстве Еленой Малисовой и Катериной Сильвановой. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Напомним, сюжет нашумевшей книги разворачивается вокруг отношений двух юношей — Юры и Володи, которые встретились в лагере летом 1986 года.
"Я называю её "та самая книга", с которой всё началось. С классической литературой не так страшно, там нет ярких примеров, где бы это смаковалось и пропагандировалось", — приводит "Радиоточка НСН" слова депутата.
Буцкая отметила, что даже в скандальном романе Владимира Набокова "Лолита", который, кстати, долгое время был запрещён в США, нет пропаганды, потому что ни один разумный человек, прочитав произведение, не захочет повторить судьбу главного героя. А вот с современными книгами надо быть бдительными, резюмировала парламентарий.
Лайф писал, что Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно документу, за совершение административного правонарушения физическому лицу может грозить штраф до 400 тысяч рублей, должностному — до 800 тысяч, а юридическому и вовсе могут назначить санкцию в пять миллионов рублей и приостановление деятельности на 90 суток.
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