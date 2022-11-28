Врач перечислил опасные последствия работы по ночам для организма

Недостаток сна в ночное время повышает риск развития гипертонии и сахарного диабета, а также вызывает тревогу и депрессию. Об этом предупредил бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский.

"Ночью организм человека отдыхает и вырабатывает множество необходимых биологически активных веществ и гормонов, регулирующих эндокринную, сердечно-сосудистую системы. Нарушение ночного сна повышает риск развития гипертонии и сахарного диабета", — приводит его слова "Газета.ru".

Если человек работает по ночам, у него нарушается физиологический порядок, при этом происходит активация противоположных сторон вегетативной нервной системы, объяснил специалист. В результате случаются скачки артериального давления, что может привести к инсульту или инфаркту. Также подобный режим вызывает дисбаланс дофамина, серотонина и норадреналина в головном мозге, что грозит депрессией и тревогой, а также снижением внимания и усвоения информации.

Ещё одним негативным последствием ночной жизни может быть бессонница, сопровождаемая тревогой. Подобные ночи также повышают уровень холестерина в крови и нарушают нормальное поглощение глюкозы клетками, что чревато ожирением. По словам Самбурского, ночью регуляция аппетита нарушается из-за неправильной выработки мелатонина, неверно происходит выработка инсулина, а это приводит к уменьшению чувства сытости, человек не осознаёт, что переедает.

Кроме того, предупредил специалист, работа по ночам увеличивает риск развития рака из-за всё того же нарушения уровня мелатонина, являющегося природным антиоксидантом и играющим важную роль в сдерживании неконтролируемого роста клеток. Вдобавок учёные установили связь между ночной работой и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, добавил медик.

Однако психолог признал, что существуют должности, где люди вынуждены работать круглосуточно. В этом случае он советует правильно спланировать день после ночной смены: он должен быть спокойным и проходить в комфортных условиях.