Москвичка в записке пожаловалась соседям на тоску по мужчине, ей "сочувствует" и полиция

Столичные полицейские приехали на вызов об обнаружении самодельного взрывного устройства в одном из подъездов жилого дома в Бутырском районе, но нашли совсем не СВУ — на месте была кукла и откровенное послание. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в полицию позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что якобы у её квартиры кто-то оставил куклу со взрывным устройством, камерой и звукозаписывающим датчиком. Прибывшие на вызов оперативники, к счастью, не обнаружили каких-либо подозрительных устройств, зато возле куклы-невесты лежала бутылка, а на окне висела записка.

"Хочу сильных мужских рук! А ещё машину, квартиру, домработницу, новые туфли и пятый размер груди! Заберите меня, я так мало прошу", — говорится в оставленном послании.

Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося, не исключено, что записку оставила та самая дама, которая и вызвала правоохранителей.