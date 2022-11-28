Москвичка в записке пожаловалась соседям на тоску по мужчине, ей "сочувствует" и полиция
В доме на северо-востоке Москвы нашли подозрительную куклу и откровенную записку
Записка, которую обнаружили столичные полицейские. Обложка © Telegram / SHOT
Столичные полицейские приехали на вызов об обнаружении самодельного взрывного устройства в одном из подъездов жилого дома в Бутырском районе, но нашли совсем не СВУ — на месте была кукла и откровенное послание. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в полицию позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что якобы у её квартиры кто-то оставил куклу со взрывным устройством, камерой и звукозаписывающим датчиком. Прибывшие на вызов оперативники, к счастью, не обнаружили каких-либо подозрительных устройств, зато возле куклы-невесты лежала бутылка, а на окне висела записка.
"Хочу сильных мужских рук! А ещё машину, квартиру, домработницу, новые туфли и пятый размер груди! Заберите меня, я так мало прошу", — говорится в оставленном послании.
Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося, не исключено, что записку оставила та самая дама, которая и вызвала правоохранителей.
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