Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 15:30

Москвичка в записке пожаловалась соседям на тоску по мужчине, ей "сочувствует" и полиция

В доме на северо-востоке Москвы нашли подозрительную куклу и откровенную записку

<p>Записка, которую обнаружили столичные полицейские. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Записка, которую обнаружили столичные полицейские. Обложка © Telegram / SHOT

Столичные полицейские приехали на вызов об обнаружении самодельного взрывного устройства в одном из подъездов жилого дома в Бутырском районе, но нашли совсем не СВУ — на месте была кукла и откровенное послание. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в полицию позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что якобы у её квартиры кто-то оставил куклу со взрывным устройством, камерой и звукозаписывающим датчиком. Прибывшие на вызов оперативники, к счастью, не обнаружили каких-либо подозрительных устройств, зато возле куклы-невесты лежала бутылка, а на окне висела записка.

"Хочу сильных мужских рук! А ещё машину, квартиру, домработницу, новые туфли и пятый размер груди! Заберите меня, я так мало прошу", — говорится в оставленном послании.

Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося, не исключено, что записку оставила та самая дама, которая и вызвала правоохранителей.

Основателя сети "Правда кофе" задержали в Москве за драку с полицейскими

Основателя сети "Правда кофе" задержали в Москве за драку с полицейскими

Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержали серийного насильника, жертвами которого становились домработницы. Мужчина находил девушек в Интернете и приглашал их якобы прибраться в квартире.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров