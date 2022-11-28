Слуцкий указал, в чём суть публикации западных СМИ о готовящемся нападении на Крым

Тот факт, что Украина готовилась к походу на Крым, далеко не новость. Об этом заявил в понедельник глава думского Комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя публикацию The Economist о том, что власти Киева готовили операцию по "возвращению" полуострова в лоно своего влияния к 2023 году.

Тем не менее, по словам депутата, эта публикация примечательна тем, что далеко не последний представитель киевской власти, а именно бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, признал, что Незалежная "готовилась к истреблению населения Донбасса и походу на Крым".