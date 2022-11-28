Слуцкий указал, в чём суть публикации западных СМИ о готовящемся нападении на Крым
Депутат Слуцкий: Экс-глава ВДВ Украины Забродский подтвердил наличие реальных планов нападения на Россию
Тот факт, что Украина готовилась к походу на Крым, далеко не новость. Об этом заявил в понедельник глава думского Комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя публикацию The Economist о том, что власти Киева готовили операцию по "возвращению" полуострова в лоно своего влияния к 2023 году.
Тем не менее, по словам депутата, эта публикация примечательна тем, что далеко не последний представитель киевской власти, а именно бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, признал, что Незалежная "готовилась к истреблению населения Донбасса и походу на Крым".
"Секрета никто не открыл. Но публикация примечательна тем, что практически официально подтверждён факт намерений по вторжению на российскую территорию. То есть наличия реальных планов нападения на Россию", — приводит заявление Слуцкого РИА "Новости".
Напомним, что ранее экс-глава Десантно-штурмовых войск Украины Михаил Забродский признал, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году. Это заявление идёт вразрез со словами президента Украины Владимира Зеленского, который ещё на прошлой неделе утверждал, что готов "возвращать" Крым невоенным путём. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что курс Зеленского на "победу и возвращение Крыма" обречён на неудачу. В Крыму также заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова. В Кремле сообщили, что воспринимают заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании "вернуть Крым невоенным путём" как дискуссию об отчуждении территорий России, а об этом не может быть и речи, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС / Марат Абулхатин