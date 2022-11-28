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Регион
Опубликовано 28 ноября 2022, 15:38
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Слуцкий указал, в чём суть публикации западных СМИ о готовящемся нападении на Крым

Депутат Слуцкий: Экс-глава ВДВ Украины Забродский подтвердил наличие реальных планов нападения на Россию

Тот факт, что Украина готовилась к походу на Крым, далеко не новость. Об этом заявил в понедельник глава думского Комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя публикацию The Economist о том, что власти Киева готовили операцию по "возвращению" полуострова в лоно своего влияния к 2023 году.

Тем не менее, по словам депутата, эта публикация примечательна тем, что далеко не последний представитель киевской власти, а именно бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, признал, что Незалежная "готовилась к истреблению населения Донбасса и походу на Крым".

"Секрета никто не открыл. Но публикация примечательна тем, что практически официально подтверждён факт намерений по вторжению на российскую территорию. То есть наличия реальных планов нападения на Россию", приводит заявление Слуцкого РИА "Новости".

Что скрывается за фразой Зеленского о невоенном возвращении Крыма
Что скрывается за фразой Зеленского о невоенном возвращении Крыма

Напомним, что ранее экс-глава Десантно-штурмовых войск Украины Михаил Забродский признал, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году. Это заявление идёт вразрез со словами президента Украины Владимира Зеленского, который ещё на прошлой неделе утверждал, что готов "возвращать" Крым невоенным путём. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что курс Зеленского на "победу и возвращение Крыма" обречён на неудачу. В Крыму также заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова. В Кремле сообщили, что воспринимают заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании "вернуть Крым невоенным путём" как дискуссию об отчуждении территорий России, а об этом не может быть и речи, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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ТАСС / Марат Абулхатин

Алексей Берковиц
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