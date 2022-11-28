Пользователи Сети обрушились с критикой на Трюдо, который появился в шоу трансвеститов

Появление канадского премьер-министра Джастина Трюдо в телешоу о трансвеститах раскритиковали читатели портала Breitbart. В эфире программы, которая является аналогом шоу "Королевские гонки Ру Пола", глава кабмина поддержал гендерное разнообразие.

Так, обращаясь к артистам-трансвеститам, более известным как дрэг-королевы, Трюдо заявил, что испытывает невероятное удовольствие "быть частью благородной борьбы на правой стороне". Кроме того, ведущий шоу поздравил премьера с тем, что он стал первым канадским лидером, который участвовал в гей-параде. Стоит отметить, что на вопрос о расовом разнообразии в стране Трюдо сказал, что в государстве поддерживают его лучше, чем за рубежом. По мнению премьера, независимо от происхождения, человек обогащает Канаду.

Однако не все пользователи Сети согласились с высказываниями политика. Так, один из читателей Breitbart назвал председателя канадского правительства "идеальным квиром" для страны, то есть человеком, чья сексуальность отличаются от общественного большинства. Некоторые комментаторы заявили, что большинству канадцев стыдно за такого лидера. А ряд пользователей отметили, что Трюдо является идеальным руководителем для всех ущемлённых в правах психов.

"Канада постепенно становится одним гигантским гей-сообществом. Я аплодирую их стремлению превратить страну в горстку радикальных "пробуждённых" идиотов. Если вы продолжаете голосовать за таких недоумков, как Трюдо, тогда наслаждайтесь нашей новой страной", — написал один из читателей Breitbart.