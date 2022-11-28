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28 ноября, 15:54

Президент РФС рассказал, за какую команду болеет на ЧМ-2022

Президент РФС Дюков рассказал, что болеет за сборную Сербии на ЧМ-2022

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, за какую команду болеет на проходящем в Катаре чемпионате мира. Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Симпатизирую сборной Сербии и, может быть, Бразилии", — отметил Дюков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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Ранее Лайф сообщал, что Сербия сыграла вничью с Камеруном. Поединок, проходивший в Аль-Вакре, завершился со счётом 3:3. По итогам обе команды с одним очком в активе занимают третью и четвёртую строчки в таблице группы G. Бразилия же лидирует в группе с тремя баллами, сегодня в 19:00 по мск команда без травмированного Неймара попробует одолеть сборную Швейцарии.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Наталья Исакова

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