Президент РФС рассказал, за какую команду болеет на ЧМ-2022

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, за какую команду болеет на проходящем в Катаре чемпионате мира. Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

Ранее Лайф сообщал, что Сербия сыграла вничью с Камеруном. Поединок, проходивший в Аль-Вакре, завершился со счётом 3:3. По итогам обе команды с одним очком в активе занимают третью и четвёртую строчки в таблице группы G. Бразилия же лидирует в группе с тремя баллами, сегодня в 19:00 по мск команда без травмированного Неймара попробует одолеть сборную Швейцарии.