Косметолог рассказала, как заставить мужчину пользоваться гигиенической помадой

Чтобы приучить мужчину пользоваться гигиенической помадой, можно напугать его историями об опасных заболеваниях, которые могут появиться из-за трещин на губах. Таким советом с Лайфом поделилась дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.

"Мне кажется, к каждому мужчине надо как-то свой подход найти. Потому что мужчины такие нежные существа, если подход неправильный, то и не заставишь. Можно сослаться на то, что "у тебя трескаются губы, из трещин идёт кровь, а это может привести к нехорошим заболеваниям", можно напугать. "У тебя колючие губы, сухие, с тобой плохо целоваться, неприятно", — тоже можно, наверное, так сказать", — считает эксперт.

В качестве альтернативы "гигиеничке" в форме помады косметолог рекомендовала для "брутальных мужчин" бальзамы для губ в другом виде. Например, многие фирмы делают их в небольших круглых ёмкостях, содержимое которых наносится на губы пальцем.

"Конечно, когда сама форма помады, брутальным мужчинам не очень приятно, наверное, пользоваться, потому что похоже на то, как женщина красит губы. Но сейчас всё больше и больше таких разных баночек, вполне нормально это для мужчины адаптировано", — заключила Егорова.