В Правительстве России услышали призыв петербургских единороссов защитить городской бюджет

В Правительстве России поддержали просьбу петербургских депутатов-единороссов компенсировать потенциальные потери городского бюджета. Речь идёт о вступающем в силу с 2023 года новом порядке распределения между российскими регионами доходов от налога на прибыль.

"Вопрос увеличения поступлений в бюджет Санкт-Петербурга доходов от налога на прибыль организаций от участников КГН рассматривался в Правительстве РФ с участием в том числе руководства Санкт-Петербурга и Москвы и будет в дальнейшем урегулирован", — говорится в ответе кабмина на запрос депутата Михаила Романова.

Решение правительства уже приветствовал секретарь петербургского отделения "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский. Он отметил, что убытки городского бюджета будут компенсированы федеральным более чем наполовину.

Сергей Боярский. Фото © ТАСС / Анна Исакова / фотослужба Госдумы РФ

"Для нужд Северной столицы это необходимые средства, и будет правильно подставить ей плечо в этой ситуации. Со своей стороны, город приложит усилия, чтобы возместить оставшуюся часть убытков, определить дополнительные источники дохода. Депутаты "Единой России" продолжат отстаивать интересы бюджета Петербурга на законодательном уровне", — отметил Боярский.

Депутат Михаил Романов в свою очередь подчеркнул, что в кабмине признали отрицательное влияние ликвидации системы КГН для бюджета Санкт-Петербурга. По его данным, Минфину уже поручено предусмотреть выделение трансферта из федерального бюджета в сумме 47 миллиардов рублей на эти цели в течение 2023 года.

Фото © ТАСС / Андрей Чепакин

"Правительству Санкт-Петербурга поручено обеспечить сбалансированность бюджета города за счёт собственных источников в объёме 30 миллиардов рублей. Установлена дата контроля — 1 апреля 2023 года", — сказал Романов, подчеркнув, что единороссы держат этот вопрос на особом контроле.

Как ранее сообщал Лайф, в конце октября парламентарии, представляющие Санкт-Петербург в Госдуме, написали коллективное обращение к главе правительства страны Михаилу Мишустину. Свои подписи под документом поставили депутаты "Единой России" Сергей Боярский, Михаил Романов, Николай Цед, Александр Тетердинко, Юрий Петров и Виталий Милонов. Народные избранники считают, что изменения в налоговом законодательстве станут причиной бюджетных убытков в общей сумме на 77 миллиардов рублей.