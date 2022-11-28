Тренера "Спартака" могут удалить после драки футболистов с "Зенитом"
Российский футбольный союз рассмотрит удаление тренера "Спартака" Слишковича
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит удаление тренера футбольного клуба "Спартак" Владимира Слишковича. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
"В повестке ближайшего заседания КДК РФС будет удаление Ойеволе Адесойе из "Оренбурга". Рассмотрим удаление Слишковича — тренера "Спартака". Также изучим неподобающее поведение команды "Факел", которая получила шесть предупреждений в одном матче. В четверг заседание", — заявил Григорьянц в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Отметим, что удаление тренера автоматически означает его дисквалификацию на следующий матч. Слишкович был удалён и ранее за неспортивное поведение и регулярную критику судейских решений.
Ранее Лайф писал, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" во время матча. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки на поле стали драться. В итоге красные карточки получили шестеро футболистов — по трое от каждой команды. Тренера Слишковича удалили ещё до этих событий за неспортивное поведение и критику судейских решений.