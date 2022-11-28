Тренера "Спартака" могут удалить после драки футболистов с "Зенитом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит удаление тренера футбольного клуба "Спартак" Владимира Слишковича. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

"В повестке ближайшего заседания КДК РФС будет удаление Ойеволе Адесойе из "Оренбурга". Рассмотрим удаление Слишковича — тренера "Спартака". Также изучим неподобающее поведение команды "Факел", которая получила шесть предупреждений в одном матче. В четверг заседание", — заявил Григорьянц в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Отметим, что удаление тренера автоматически означает его дисквалификацию на следующий матч. Слишкович был удалён и ранее за неспортивное поведение и регулярную критику судейских решений.