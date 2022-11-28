Экс-тренер "Локомотива" Сёмин назвал представлением драку игроков "Зенита" и "Спартака"
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что массовая драка футболистов "Зенита" и "Спартака" — представление. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Эмоции надо сдерживать, потому что на стадионе находится такое большое количество людей, смотрят дети. Эмоции нужны на поле во время игры, больше работы и единоборств. А вот это представление мне совсем не понравилось", — отметил он.
Говоря о наказании для игроков, Сёмин напомнил, что есть Контрольно-дисциплинарный комитет, который и в этом случае будет соблюдать все правила.
Ранее Лайф писал, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" во время матча. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки на поле стали драться. В итоге красные карточки получили шестеро футболистов — по трое от каждой команды. Тренера Слишковича удалили ещё до этих событий за неспортивное поведение и критику судейских решений.
ТАСС / Александр Демьянчук