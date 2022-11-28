Экс-тренер "Локомотива" Сёмин назвал представлением драку игроков "Зенита" и "Спартака"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что массовая драка футболистов "Зенита" и "Спартака" — представление. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Эмоции надо сдерживать, потому что на стадионе находится такое большое количество людей, смотрят дети. Эмоции нужны на поле во время игры, больше работы и единоборств. А вот это представление мне совсем не понравилось", — отметил он.

Говоря о наказании для игроков, Сёмин напомнил, что есть Контрольно-дисциплинарный комитет, который и в этом случае будет соблюдать все правила.