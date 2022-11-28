Терапевт объяснил, из-за чего сотрудники склада Ozon могли массово заболеть менингитом

Менингит может быть смертельно опасен, поскольку он ведёт к воспалению оболочек мозга и его отёку. Об этом Лайфу рассказал врач-терапевт Андрей Звонков на фоне новости о вспышке данного заболевания среди сотрудников склада Ozon в Подмосковье. По его словам, массовое заражение могло произойти из-за многочисленных контактов заболевших друг с другом, появления "бактериальной напряжённости".

По словам медика, менингококковая инфекция способна поразить сам головной мозг и стать причиной летального исхода. Особенно заболевание опасно для детей.

"Очень серьёзное осложнение — так называемая менингококцемия, когда уже токсины проникают в кровь и вызывают разрушение капилляров, появление мелких точечных кровоизлияний в коже и проявление красных пятен, которые на глазах начинают увеличиваться. Это очень грозное осложнение. Указывает на то, что человек уже тяжело болен и шансов у него немного", — сказал специалист.

Он отметил, что некоторые люди довольно легко переносят менингит, предположительно, благодаря антигенной защите или антителам. Однако именно они зачастую становятся переносчиками опасного заболевания, которое легко распространяется воздушно-капельным путём. Особенно быстро инфекция передаётся в одном помещении, как это произошло с сотрудниками склада, которые жили и работали близко друг к другу, предположил эксперт. Звонков подчеркнул, что в помещении необходимо провести масштабную дезинфекцию, а заболевших изолировать и изучить, с кем они контактировали, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.