Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 17:05

Терапевт объяснил, из-за чего сотрудники склада Ozon могли массово заболеть менингитом

Врач Звонков: Причиной вспышки менингита на складе Ozon могла быть бактериальная напряжённость

Менингит может быть смертельно опасен, поскольку он ведёт к воспалению оболочек мозга и его отёку. Об этом Лайфу рассказал врач-терапевт Андрей Звонков на фоне новости о вспышке данного заболевания среди сотрудников склада Ozon в Подмосковье. По его словам, массовое заражение могло произойти из-за многочисленных контактов заболевших друг с другом, появления "бактериальной напряжённости".

По словам медика, менингококковая инфекция способна поразить сам головной мозг и стать причиной летального исхода. Особенно заболевание опасно для детей.

"Очень серьёзное осложнение — так называемая менингококцемия, когда уже токсины проникают в кровь и вызывают разрушение капилляров, появление мелких точечных кровоизлияний в коже и проявление красных пятен, которые на глазах начинают увеличиваться. Это очень грозное осложнение. Указывает на то, что человек уже тяжело болен и шансов у него немного", — сказал специалист.

В Ozon рассказали, что пострадавшего в драке на складе сотрудника выписали из больницы

В Ozon рассказали, что пострадавшего в драке на складе сотрудника выписали из больницы

Он отметил, что некоторые люди довольно легко переносят менингит, предположительно, благодаря антигенной защите или антителам. Однако именно они зачастую становятся переносчиками опасного заболевания, которое легко распространяется воздушно-капельным путём. Особенно быстро инфекция передаётся в одном помещении, как это произошло с сотрудниками склада, которые жили и работали близко друг к другу, предположил эксперт. Звонков подчеркнул, что в помещении необходимо провести масштабную дезинфекцию, а заболевших изолировать и изучить, с кем они контактировали, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Подмосковье сотрудники склада Ozon массово заболели менингитом. Больше 30 человек распределили в инфекционных отделениях больниц. Некоторые заразившиеся находятся в реанимации. Известно, что заболевшие работники жили в одном общежитии. Здоровых сотрудников намерены вакцинировать. В случае отказа их отстранят от работы.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров