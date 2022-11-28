Посла России в Оттаве Степанова вызвали в МИД Канады

В Министерство иностранных дел Канады вызвали российского посла Олега Степанова. Об этом сам дипломат сообщил РИА "Новости".

"Приглашают в 15:30 (23:30 мск)", — сказал Степанов.

По данным канадских СМИ, российского посла могли вызвать в МИД из-за публикации российского посольства в "Твиттере" по поводу законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ. В канадском внешнеполитическом ведомстве сочли это неприемлемым для местных ценностей: толерантности и принятия.