Посла России в Оттаве Степанова вызвали в МИД Канады
В Министерство иностранных дел Канады вызвали российского посла Олега Степанова. Об этом сам дипломат сообщил РИА "Новости".
"Приглашают в 15:30 (23:30 мск)", — сказал Степанов.
По данным канадских СМИ, российского посла могли вызвать в МИД из-за публикации российского посольства в "Твиттере" по поводу законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ. В канадском внешнеполитическом ведомстве сочли это неприемлемым для местных ценностей: толерантности и принятия.
Ранее Лайф сообщал о том, что разведывательные службы Канады получат дополнительное финансирование для борьбы с иностранным вмешательством в дела страны. Это направление работы необходимо усилить, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.