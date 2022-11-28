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28 ноября, 17:07

Посла России в Оттаве Степанова вызвали в МИД Канады

В Министерство иностранных дел Канады вызвали российского посла Олега Степанова. Об этом сам дипломат сообщил РИА "Новости".

"Приглашают в 15:30 (23:30 мск)", — сказал Степанов.

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По данным канадских СМИ, российского посла могли вызвать в МИД из-за публикации российского посольства в "Твиттере" по поводу законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ. В канадском внешнеполитическом ведомстве сочли это неприемлемым для местных ценностей: толерантности и принятия.

Ранее Лайф сообщал о том, что разведывательные службы Канады получат дополнительное финансирование для борьбы с иностранным вмешательством в дела страны. Это направление работы необходимо усилить, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.

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Илья Суриков

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