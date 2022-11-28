Киркоров побаловался пончиками на открытии ГУМ-катка на Красной площади

На Красной площади наконец-то открылся самый атмосферный каток столицы. Первыми опробовать легендарное место приехали отечественные знаменитости и журналисты, а уже завтра, 29 ноября, ГУМ-каток будет доступен для всех посетителей. На открытии, в частности, был замечен народный артист России Филипп Киркоров. Правда, не на коньках, а в буфете.

Филипп Киркоров на открытии ГУМ-катка балуется пончиками. Видео © LIFE

Негласный рекордсмен по наличию ультрамодных нарядов в этот раз не смог пройти мимо свежих пончиков. На снятых Лайфом кадрах видно, что артист аппетитно и забавно поедает пышки, игнорируя объектив камеры. Для светского выхода поп-король выбрал ярко-розовый пуховик, а его эпатажный образ дополнили оранжевая шапка с вышивкой и чёрные очки-авиаторы. Рядом с исполнителем, судя по всему, стоит отец — Бедрос Киркоров. С минуты на минуту на ледовой арене будет представлено шоу Татьяны Навки.