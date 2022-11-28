10 фото из магазинов IKEA, по которым мы точно не будем скучать
У IKEA выкупили все оставшиеся на российских складах запасы товаров. Так что можно прощаться с надеждой на возрождение магазинов сети. А вообще, тут и жалеть нечего... Собрали 10 доказательств.
"На выставочных образцах унитазов в IKEA стоят заглушки с указаниями, где ближайшие туалеты", — Rageaidz.
Фото © Reddit / Rageaidz
"Удивительное количество попыток откусить от пластиковых яблок в "Икее", — mildlyinteresting.
Фото © Reddit / mildlyinteresting
"В "Икее" вместо настоящих игр выставляют коробки с выдуманными переделанными названиями игр", — thblt.
Фото © Reddit / thblt
"В местной "Икее" на игрушечных руках средний палец стянули хомутами", — OranguPanda.
Фото © Reddit / OranguPanda
"В IKEA дизайнеры посадили за столы акул", — pleasehelpmefixmypc.
Фото © Reddit / pleasehelpmefixmypc
"Внутри икеевского рабочего стола", — Insanim8er.
Фото © Reddit / Insanim8er
"Порталы в детском отделе "Икеи", — pay_student_loan.
Фото © Reddit / pay_student_loan
"Помыла тарелку из "Икеи" в посудомойке, а на ней все буквы расплылись БУКВАЛЬНО", — TheGardenofEthan.
Фото © Reddit / TheGardenofEthan
"Интересный способ демонстрации столов", — RoBoss111.
Фото © Reddit / RoBoss111
"Икеевская полка идёт в комплекте с запечатанной под вакуумом мухой", — CosyYT.
Фото © Reddit / CosyYT
Reddit / OranguPanda, Insanim8er