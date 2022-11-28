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28 ноября, 14:50

10 фото из магазинов IKEA, по которым мы точно не будем скучать

У IKEA выкупили все оставшиеся на российских складах запасы товаров. Так что можно прощаться с надеждой на возрождение магазинов сети. А вообще, тут и жалеть нечего... Собрали 10 доказательств.

"На выставочных образцах унитазов в IKEA стоят заглушки с указаниями, где ближайшие туалеты", — Rageaidz.

Фото © Reddit / Rageaidz

Фото © Reddit / Rageaidz

"Удивительное количество попыток откусить от пластиковых яблок в "Икее", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"В "Икее" вместо настоящих игр выставляют коробки с выдуманными переделанными названиями игр", — thblt.

Фото © Reddit / thblt

Фото © Reddit / thblt

"В местной "Икее" на игрушечных руках средний палец стянули хомутами", — OranguPanda.

Фото © Reddit / OranguPanda

Фото © Reddit / OranguPanda

"В IKEA дизайнеры посадили за столы акул", — pleasehelpmefixmypc.

Фото © Reddit / pleasehelpmefixmypc

Фото © Reddit / pleasehelpmefixmypc

"Внутри икеевского рабочего стола", — Insanim8er.

Фото © Reddit / Insanim8er

Фото © Reddit / Insanim8er

"Порталы в детском отделе "Икеи", — pay_student_loan.

Фото © Reddit / pay_student_loan

Фото © Reddit / pay_student_loan

"Помыла тарелку из "Икеи" в посудомойке, а на ней все буквы расплылись БУКВАЛЬНО", — TheGardenofEthan.

Фото © Reddit / TheGardenofEthan

Фото © Reddit / TheGardenofEthan

"Интересный способ демонстрации столов", — RoBoss111.

Фото © Reddit / RoBoss111

Фото © Reddit / RoBoss111

"Икеевская полка идёт в комплекте с запечатанной под вакуумом мухой", — CosyYT.

Фото © Reddit / CosyYT

Фото © Reddit / CosyYT

Ожидание и реальность: 10 заказов из интернет-магазинов, которые довели покупателей до слёз

Ожидание и реальность: 10 заказов из интернет-магазинов, которые довели покупателей до слёз

Обложка ©

Reddit / OranguPanda, Insanim8er

Сергей Трофимов

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