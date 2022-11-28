10 фото из магазинов IKEA, по которым мы точно не будем скучать

У IKEA выкупили все оставшиеся на российских складах запасы товаров. Так что можно прощаться с надеждой на возрождение магазинов сети. А вообще, тут и жалеть нечего... Собрали 10 доказательств.