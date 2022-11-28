10 историй о таких мудрых детишках, что становится очевидно, возраст — просто цифры
От детей не ждут, что они будут гениями. Поэтому каждый раз, когда малыши делятся мудрыми мыслями, взрослые выпадают в осадок. Собрали 10 историй, которые заставят вас открыть рот от изумления.
"Работаю в детском саду. Села на кровать, укладываю мальчика (5 лет). Он говорит, что собирается жениться на девочке Ане. Я знаю, что ему всегда нравилась другая девочка, поэтому спросила, почему же так. Так он мне сказал: "Понимаете, лучше быть с девочкой, которая играет со мной в одни игры, отдаёт свои конфеты, нравится моей маме (их мамы дружат), чем с той, которая нравится, она красивая, да, но никогда не будет играть со мной в "Роботов" и сама съест все мои конфеты". И тут я поняла, что некоторые дети умнее меня", — oseledich.
"На детской вечеринке "Джунгли" аниматор предлагает пролезть под низко расположенной "лианой". Глеб (4 года 1 месяц) перешагивает её.
— Глеб, нужно не переступать, а пролазить.
— Почему?
— Потому что переступить легко, а пролезть трудно.
— Тем более не вижу логики", — oseledich.
"Как-то сидели семьёй, завтракали. Младшей дочери лет 6, старшей 9 лет. Младшая дочь немного приболела. Лёгкий кашель, ну как мы любим. Жена ей заварила чай от кашля.
Младшая дочь, попробовав, с кислой физиономией спрашивает: "Мам, почему чай такой невкусный?"
Жена: "Он от кашля".
Старшая дочь: "В жизни будет ещё много таких невкусных чаёв, так что пей…."
Я и жена: ..." — MBat.
Фото © Pikabu / MBat
"Пишу под впечатлением. Сыну 4 года, укладывается спать. Уже умолк, засыпает. Внезапно прерывает тишину: "Мама, я не хочу, чтоб я умер".
Я аж поперхнулась, вроде рановато ещё для мыслей о смерти. Обняла, говорю: "И я не хочу, чтоб ты умер, сынок, живи долго-долго".
Буквально без перехода следующая его фраза: "А почему ты не работаешь? На ноутбуке".
Продолжаю удивляться: "А где взаимосвязь? Ты думаешь, если мама не будет работать, ты умрёшь?"
Отвечает: "Ну да, у нас же не будет денежек".
Вот такой урок экономики и выживания от парня четырёх лет. Пошла работать, ребятки, на ноутбуке", — Toje4elovek.
"Дети и чудеса"
Вчера вечером получил большой разнос на работе. Домой пришёл в состоянии комы. Сижу, вдупляю в стенку, в башке ноль, в глазах бесконечная пустота. Подходит сын младший.
— Пап, ты что?
— Ничего…
— Хочешь чудо?
— Какое… — сам дальше в стену смотрю.
— Волшебную палочку хочешь? Она всё может сделать.
— Я покой хочу, его палочкой не сделать.
Сынок убегает, возвращается, даёт карандаш:
— Вот, волшебная палочка, всё-всё можно сделать, что пожелаешь — нарисуешь.
— А покой?
— И покой, — наверное, сам не понял, что это значит, может, думал, что я кровать нарисую или ещё что.
Сел я с ним рисовать, и забылось о работе, о проблемах — настал покой. Спасибо ему, моему маленькому несмышлёнышу-волшебнику", — volchek1024.
"Нашла свою старую запись в "Дневнике для девочек"... Залог счастливой семьи!" — voltsogen.
Фото © Pikabu / voltsogen
"Утренние сборы. Мама психует по поводу новой подводки для глаз, не может ровно нарисовать стрелки. Мелкая (6 лет) выдаёт: "Мама, ну зачем тебе такая тонна макияжа? Чтобы быть симпатичнее, нужно просто больше молчать". Такая маленькая, а такая мудрая", — KiRaM1899.
"Дочь, 3 года. Суетились мы что-то с уборкой, она посмотрела на всё, залезла в кроватку, взяла одеяло, укуталась и объявила: "Я маенькая" — и уткнулась в мультики. Я говорю: "Ну как так, ты же уже большая". Дочь, высунувшись из-под одеяла, ручкой прикрыла мне рот и так тихо: "Молчи".
Как быстро она познала всю прелесть детства, мне бы так в своё время", — Ushastiy.
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"Брату 4 года. Сегодня гуляли с ним на площадке, а там как раз была детсадовская группа. Маленькая девочка, лет 5, со вздохом сама у себя спрашивает:
— И зачем вообще этот детский сад нужен?
Мой братишка подходит к ней и с серьёзным видом говорит:
— Родителям ты уже надоела, а в школу ещё не берут", — MariaAntyanneta.
"После работы решил подвезти домой коллегу, у которой в тот день сломалась машина. По дороге забрал дочь из садика, посадил в детское кресло позади, и всю дорогу она почему-то молчала, что вообще для неё нехарактерно. Мы с коллегой разговаривали, что-то спрашивали у дочери, а та лишь отвечала "да" и "нет". Я решил, что у неё день в садике не задался или очень активным был, поэтому она без сил. Довёз коллегу до её дома, мы с дочкой поехали дальше, и тут дочь наконец-то что-то сказала. Она самым серьёзным голосом сказала: "Маме очень не понравится, что какая-то женщина сидела в нашей машине спереди на её месте, на самом лучшем месте в машине! Думаю, ты и сам это понимаешь. Поэтому мы ей ничего не расскажем, но ты мой должник". Ох уж повезёт моему будущему зятю, чувствую", — Палата № 6.
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