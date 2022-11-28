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28 ноября, 17:29

Экономист предрёк значительный рост платежей за коммунальные услуги в Европе этой зимой

Экономист Канищев предрёк рост платежей за коммунальные услуги в Европе до 10–20%

Коммунальные платежи в европейских странах этой зимой вырастут до 10–20%. Об этом в беседе с Ura.ru заявил директор научного центра "Ансельм", экономист Максим Канищев.

"Чем больше топлива сжигается, тем больше будет платить среднестатистический немец. Температуру мы прогнозировать не можем, хотя у нас вроде глобальное похолодание, но я думаю, что до 10–20% платёж может вырасти", — отметил он.

Эксперт добавил, что по сравнению с прошлой зимой платежи за услуги ЖКХ в Европе выросли значительно — в Италии и Британии, например, на десятки процентов. При этом экономист уточнил, что расходы людей повысятся "не на величину инфляции, а на существенный процент".

Кроме того, специалист считает, что власти в европейских государствах не смогут в ближайшее время повлиять на рост платежей. По словам Канищева, это связано с дефицитом дешёвого топлива, доступ к которому страны сами же себе отрезают. Поэтому единственное, что могут сделать в Европе в данном случае, — это вложиться в меры по энергоэффективности домов и попросить граждан экономить.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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