Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой менингита на складе Ozon в Подмосковье

В Роспотребнадзоре контролируют ситуацию со случаями заражения менингитом среди работников склада Ozon в подмосковной Истре. Об этом говорится в заявлении управления ведомства по региону.

"В связи с регистрацией случаев инфекционного менингита у отдельных работников складского комплекса маркетплейса Ozon, расположенного в г.о. Истра Московской области, специалистами управления Роспотребнадзора по региону организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции", — сказано в сообщении.

Специалисты уже определили границы очагов инфекции по местам проживания и работы заражённых. В самом складе усилена дезинфекция сотрудников, организованы медосмотр и лабораторное обследование контактировавших с заболевшими. Кроме того, проводится вакцинация работников. Всё это реализуется в тесном взаимодействии с Минздравом Московской области и руководством маркетплейса, говорится в заявлении.

По уточнённым данным, с инфекционным менингитом в больницы доставлено 11 человек, семерых из них нашли при проведении медосмотра контактировавших. Ещё 15 человек с признаками ОРВИ госпитализированы.