Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре после победы над Швейцарией
Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча, которая состоялась на арене "Стадион 974" в Дохе, завершилась со счётом 1:0.
Автором победного гола стал Каземиро на 83-й минуте. При этом на 64-й минуте гол нападающего бразильцев Винисиуса отменили после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Благодаря победе национальная команда Бразилии гарантировала себе выход в плей-офф мундиаля.
Ранее сегодня в группе G Сербия сыграла вничью с Камеруном. Поединок, проходивший в Эль-Вакре, завершился со счётом 3:3.
ТАСС / AP / Darko Bandic