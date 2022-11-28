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28 ноября, 18:06

Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре после победы над Швейцарией

Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча, которая состоялась на арене "Стадион 974" в Дохе, завершилась со счётом 1:0.

Автором победного гола стал Каземиро на 83-й минуте. При этом на 64-й минуте гол нападающего бразильцев Винисиуса отменили после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Благодаря победе национальная команда Бразилии гарантировала себе выход в плей-офф мундиаля.

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Ранее сегодня в группе G Сербия сыграла вничью с Камеруном. Поединок, проходивший в Эль-Вакре, завершился со счётом 3:3.

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ТАСС / AP / Darko Bandic

Наталья Исакова

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