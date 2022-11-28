Секретарь СНБО Украины призвал предоставить Киеву ракеты дальностью более 800 км
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал страны Запада предоставить Киеву ракеты дальностью 800 километров. Об этом он написал на странице в "Твиттере".
"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — это ракеты дальностью восемьсот и более километров, что позволит значительно сэкономить на генераторах", — отметил Данилов.
В радиусе поражения ракет с такой дальностью может оказаться целый ряд российских регионов, включая Москву.
Ранее стало известно, что двадцать из тридцати стран НАТО исчерпали ресурсы для вооружения Украины. Тем не менее остальные десять ещё могут поставлять Киеву значительное количество вооружения, среди них — Франция, Германия, Италия и Нидерланды, говорится в статье The New York Times.
Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Алексей Данилов