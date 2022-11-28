Секретарь СНБО Украины призвал предоставить Киеву ракеты дальностью более 800 км

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал страны Запада предоставить Киеву ракеты дальностью 800 километров. Об этом он написал на странице в "Твиттере".

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — это ракеты дальностью восемьсот и более километров, что позволит значительно сэкономить на генераторах", — отметил Данилов.

В радиусе поражения ракет с такой дальностью может оказаться целый ряд российских регионов, включая Москву.