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28 ноября, 18:17

Секретарь СНБО Украины призвал предоставить Киеву ракеты дальностью более 800 км

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал страны Запада предоставить Киеву ракеты дальностью 800 километров. Об этом он написал на странице в "Твиттере".

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — это ракеты дальностью восемьсот и более километров, что позволит значительно сэкономить на генераторах", — отметил Данилов.

В радиусе поражения ракет с такой дальностью может оказаться целый ряд российских регионов, включая Москву.

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Ранее стало известно, что двадцать из тридцати стран НАТО исчерпали ресурсы для вооружения Украины. Тем не менее остальные десять ещё могут поставлять Киеву значительное количество вооружения, среди них — Франция, Германия, Италия и Нидерланды, говорится в статье The New York Times.

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Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Алексей Данилов

Наталья Исакова

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