Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о демобилизации аспирантов

Согласно указу, со службы уволят мобилизованных, которые на момент их призыва получали высшее или среднее образование впервые. Это касается учащихся очной и очно-заочной форм обучения. Кроме того, документ распространяется на тех, кто получал образование по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки.