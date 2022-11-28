Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о демобилизации аспирантов
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин утвердил указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов. Соответствующий документ опубликован на сайте руководителя республики.
Согласно указу, со службы уволят мобилизованных, которые на момент их призыва получали высшее или среднее образование впервые. Это касается учащихся очной и очно-заочной форм обучения. Кроме того, документ распространяется на тех, кто получал образование по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки.
А недавно Лайф сообщал, что Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации студентов. Соответствующее распоряжение ранее дал президент РФ Владимир Путин.
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