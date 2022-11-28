С 1 декабря туристам не понадобятся документы по коронавирусу для въезда на Сейшелы. Об этом заявили в Посольстве России в этом государстве.

"С 1 декабря текущего года для поездки на Сейшелы не потребуется более предъявления сертификатов о вакцинации или тестировании на CoViD-19. Однако путешественникам предписывается иметь страховку, покрывающую в том числе случаи заболевания коронавирусом", — цитирует диппредставительство ТАСС.

Там добавили, что авиакомпания "Аэрофлот" может увеличить число рейсов на острова в пиковый сезон. Сейчас перелёты из Москвы в Викторию и обратно выполняются дважды в неделю. При этом в прошлом году их частота была в два раза выше.