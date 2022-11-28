В ООН рассказали, когда российские удобрения будут отправлены в Малави

Судно с российскими удобрениями, заблокированными в европейских портах, отправится из Нидерландов в Малави (Южная Африка) в ближайшие два дня. Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы ожидаем, что движение начнётся примерно в следующие 48 часов. Как только это произойдёт, мы сообщим", — сказал он в ходе брифинга.

Речь идёт о грузе объемом в 20 тысяч тонн, который находится в Роттердаме. Планируется, что судно выйдет из Нидерландов в Мозамбик, а потом груз доставят до конечной точки по суше. Эта африканская страна входит в число государств, наиболее остро нуждающихся в удобрениях.