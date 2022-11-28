В ООН рассказали, когда российские удобрения будут отправлены в Малави
Дюжаррик: Судно с российскими удобрениями выйдет в Малави в течение 48 часов
Судно с российскими удобрениями, заблокированными в европейских портах, отправится из Нидерландов в Малави (Южная Африка) в ближайшие два дня. Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы ожидаем, что движение начнётся примерно в следующие 48 часов. Как только это произойдёт, мы сообщим", — сказал он в ходе брифинга.
Речь идёт о грузе объемом в 20 тысяч тонн, который находится в Роттердаме. Планируется, что судно выйдет из Нидерландов в Мозамбик, а потом груз доставят до конечной точки по суше. Эта африканская страна входит в число государств, наиболее остро нуждающихся в удобрениях.
Как сообщал Лайф, 17 ноября МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Текст договора четырёхсторонней зерновой сделки предусматривает автоматическое продление соглашения на 120 дней при отсутствии возражений сторон, таких претензий не прозвучало.
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