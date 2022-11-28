Евросоюз опять провалил переговоры по потолку цен на нефть из России
Reuters: ЕС вновь не смог договориться о потолке цен на российскую нефть
Представители правительств стран – членов Евросоюза сегодня вновь не смогли договориться об уровне потолка цен на нефть из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
"Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой", — рассказал один из собеседников агентства.
Лайф писал, что агентство Bloomberg сообщало о тупиковой ситуации в дискуссии по поводу потолка цен на нефть из РФ. Тогда стало известно, что Польша выступила с предложением снизить его с предлагаемых 65–70 долларов до 30 долларов за баррель. ЕС пришлось отложить переговоры на эту неделю, но результата опять нет.
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