Маск заявил об угрозах Apple удалить Twitter из AppStore

Американский миллиардер Илон Маск, купивший Twitter, заявил, что компания Apple угрожала удалить приложение этой соцсети из магазина AppStore. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Apple также пригрозила убрать Twitter из своего AppStore, но не сообщила нам причину", — отметил Маск.

Миллиардер спросил после этого подписчиков, знают ли они, что Apple облагает 30-процентным налогом все покупки пользователей в AppStore.