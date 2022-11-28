Ещё полгода проверок: В США осадили пыл Макгрегора

USADA опровергла слова экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, заявившего несколько дней назад в соцсетях, что после того, как он сдаст два теста на допинг в феврале, его вернут в пул бойцов. По правилам спортсменам необходимо на протяжении шести месяцев проходить допинг контроль, прежде чем они смогут получить разрешение вернуться в пул, но Конор решил, что из-за перелома ноги его случай подпадает под исключение.

Однако комиссия USADA не согласна с его мнением. Вице-президент компании Авери Уокер подчеркнул, что случай Макгрегора не станет исключением из правил.

"Мы не будем включать Макгрегора в наш пул, так как он обязан пройти шестимесячную процедуру проверок. Для нас его случай не является каким-то особенным, и мы не планируем принимать исключительные решения по этому поводу", — заявил Уокер.

Теперь, если Макгрегор согласится на полноценную проверку, он сможет провести бой не раньше чем в августе следующего года. Правда, в этом случае его возвращение в ММА ставится под вопрос, потому что простой в два года может негативно отразиться на спортсмене, а также его заинтересованности в "повторном дебюте".