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Опубликовано 29 ноября 2022, 00:01

Португалия победила Уругвай и вышла в плей-офф ЧМ в Катаре

Сборная Португалии победила команду Уругвая со счётом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. В результате она пробилась в плей-офф.

За матчем, который прошёл на Национальном стадионе в Лусаиле, наблюдали почти 90 тысяч зрителей. Оба гола — на счету полузащитника Бруну Фернандеша (54-я минута и с пенальти). Изначально первый гол приписали Криштиану Роналду, однако затем "перезаписали" его, выяснив, что форвард не дотронулся до мяча.

Для Португалии это вторая победа на групповом этапе, у неё шесть очков. Следом в турнирной таблице группы H идут Гана (3), Южная Корея (1) и Уругвай (1).

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Ранее Лайф писал, что сборная Бельгии уступила команде Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Счёт встречи — 0:2.

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ТАСС / Zuma / Joel Marklund

Андрей Григорьев
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