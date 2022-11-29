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28 ноября, 21:14

В США заявили о намерении продолжить вооружение Тайваня

Представитель Белого дома Кирби: США продолжат поставки оружия на Тайвань

Несмотря на поставки военной техники Украине, США продолжат также отправку оружия и Тайваню. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Так он ответил на вопрос о публикациях в американских СМИ информации о задержках в снабжении Тайбэя из-за военной помощи Киеву.

"Мы очень серьёзно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны… и это не изменится", — сообщил Кирби.

Он также отметил, что президент США Джо Байден совместно с Пентагоном каждый раз даёт оценку планируемым поставкам в разрезе того, не будет ли нарушена боеготовность самих США.

Байден обсудил Украину и Тайвань с лидерами Японии и Южной Кореи

Байден обсудил Украину и Тайвань с лидерами Японии и Южной Кореи

Как ранее писал Лайф, газета Wall Street Journal заявила, что США обеспокоились дефицитом оружия для Тайваня из-за Украины. Издание узнало, что только за этот год Штаты недопоставили на остров оружия на пять миллиардов долларов.

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Wikipedia / Sgt. Jeremiah Woods

Арина Родионова

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