В США заявили о намерении продолжить вооружение Тайваня

Несмотря на поставки военной техники Украине, США продолжат также отправку оружия и Тайваню. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Так он ответил на вопрос о публикациях в американских СМИ информации о задержках в снабжении Тайбэя из-за военной помощи Киеву.

"Мы очень серьёзно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны… и это не изменится", — сообщил Кирби.

Он также отметил, что президент США Джо Байден совместно с Пентагоном каждый раз даёт оценку планируемым поставкам в разрезе того, не будет ли нарушена боеготовность самих США.