Twitter раскрыл цену голубых галочек и дату начала продаж

Пользователи Twitter смогут вновь начать верифицировать свои аккаунты с помощью платной подписки Twitter Blue. Она будет возобновлена 12 декабря. Об этом сообщается на официальной странице соцсети.

"Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник, подпишитесь в веб-версии за восемь долларов в месяц или на iOS за 11 долларов в месяц, чтобы получить доступ к функциям, доступным только для подписчиков, в том числе к голубой галочке", — сообщает Twitter.

Администрация соцсети обещает в два раза сократить рекламу на страницах подписчиков. Также они смогут размещать видеозаписи большей длительности и получать ранний доступ к нововведениям. Кроме того, аккаунты с голубой галочкой будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев. Их владельцы смогут менять описание, имя и фото профиля. Подтверждение верификации на этот период будет сниматься до перепроверки страницы пользователя.