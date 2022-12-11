Twitter раскрыл цену голубых галочек и дату начала продаж
Подписку Twitter Blue перезапустят 12 декабря
Пользователи Twitter смогут вновь начать верифицировать свои аккаунты с помощью платной подписки Twitter Blue. Она будет возобновлена 12 декабря. Об этом сообщается на официальной странице соцсети.
"Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник, подпишитесь в веб-версии за восемь долларов в месяц или на iOS за 11 долларов в месяц, чтобы получить доступ к функциям, доступным только для подписчиков, в том числе к голубой галочке", — сообщает Twitter.
Администрация соцсети обещает в два раза сократить рекламу на страницах подписчиков. Также они смогут размещать видеозаписи большей длительности и получать ранний доступ к нововведениям. Кроме того, аккаунты с голубой галочкой будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев. Их владельцы смогут менять описание, имя и фото профиля. Подтверждение верификации на этот период будет сниматься до перепроверки страницы пользователя.
Ранее Лайф писал, что Twitter начал тестировать новую функцию по редактированию публикаций. Изменённый текст будет помечен специальным значком, нажав на который читатель сможет увидеть всю историю редактирования и предыдущие версии.
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