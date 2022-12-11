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10 декабря, 23:32

Назван самый прочный материал на Земле, и заморозка его только укрепляет

Сплав хрома, кобальта и никеля признан самым прочным на Земле

Самый прочный материал на Земле — это сплав хрома, кобальта и никеля (CrCoNi). Причём он обладает высокой пластичностью. И, что примечательно, оба этих качества улучшаются на холоде, что противоречит свойствам большинства известных структур.

Траектория разрушения и сопутствующая деформация кристаллической структуры в сплаве CrCoNi в нанометровом масштабе. Фото © Phys.org

Траектория разрушения и сопутствующая деформация кристаллической структуры в сплаве CrCoNi в нанометровом масштабе. Фото © Phys.org

"Когда вы проектируете конструкционные материалы, вы хотите, чтобы они были прочными, но также пластичными и устойчивыми к разрушению. Обычно приходится выбирать между этими свойствами. Но CrCoNi сочетает в себе и то и другое. Вместо того чтобы становиться хрупким при низких температурах, он становится более прочным", — приводит Phys.org слова Исо Джорджа, заведующего кафедрой передовых теорий и разработок сплавов в ORNL и Университете Теннесси.

Ударная вязкость материала вблизи гелиевых температур (-253 ºС) достигает 500 мегапаскалей на квадратный метр. В этих же условиях, например, прочность куска кремния равна 1, алюминиевого корпуса пассажирского самолёта — 35, а некоторых из лучших сталей — около 100. CrCoNi относится к высокоэнтропийным сплавам (ВЭС). Они изготавливаются из равной смеси каждого составного элемента. Изделия из него пригодятся, когда в экстремальных ситуациях среда разрушает сплав. Это касается и низких температур глубокого космоса.

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Freepik

Арина Родионова
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