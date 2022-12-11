Свидетельница убийства Талькова умерла "в страшных муках"
МК: Свидетельница убийства Талькова скончалась в Греции в страшных муках
Игорь Тальков и Азиза Мухамедова на "Песне года". VK / Игорь Тальков
В Греции в страшных мучениях ушла из жизни экс-директор певицы Азизы Элли Касимати. Она была в числе тех, кто стал свидетелем убийства певца Игоря Талькова. Очевидица в момент гибели певца была рядом со знаменитой артисткой.
"Она была моей главной поддержкой и опорой в те годы", — приводит МК слова Азизы в одном из интервью.
Как пишет издание со ссылкой на источники, после трагедии с Тальковым Элли не ушла от Азизы. В последние годы экс-директор знаменитости тяжело болела. Женщина отдалилась от шоу-бизнеса. Некоторое время назад у неё обнаружили неизлечимое заболевание, она сильно похудела, весила всего 36 килограммов, передвигаться уже не могла. Врачи делали всё возможное, но спасти её не удалось.
Ранее Лайф писал, что адвокат Аверина прокомментировала заочный арест обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова. Защитник семьи певца пояснила, почему возобновление уголовного дела столь важно.