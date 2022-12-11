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10 декабря, 23:03

Свидетельница убийства Талькова умерла "в страшных муках"

МК: Свидетельница убийства Талькова скончалась в Греции в страшных муках

<p>Игорь Тальков и Азиза Мухамедова на "Песне года". VK / <a href="https://vk.com/albums-2175362?z=photo-2175362_456240511/photos-2175362" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Тальков</a></p>

Игорь Тальков и Азиза Мухамедова на "Песне года". VK / Игорь Тальков

В Греции в страшных мучениях ушла из жизни экс-директор певицы Азизы Элли Касимати. Она была в числе тех, кто стал свидетелем убийства певца Игоря Талькова. Очевидица в момент гибели певца была рядом со знаменитой артисткой.

"Она была моей главной поддержкой и опорой в те годы", — приводит МК слова Азизы в одном из интервью.

Как пишет издание со ссылкой на источники, после трагедии с Тальковым Элли не ушла от Азизы. В последние годы экс-директор знаменитости тяжело болела. Женщина отдалилась от шоу-бизнеса. Некоторое время назад у неё обнаружили неизлечимое заболевание, она сильно похудела, весила всего 36 килограммов, передвигаться уже не могла. Врачи делали всё возможное, но спасти её не удалось.

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Арина Родионова

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