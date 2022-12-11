"Много людей так погибло": Врач призвал не следовать "убийственному совету" на морозе
Нарколог Шуров призвал не пытаться согреться алкоголем на морозе
То, что стопка спиртного на морозе якобы поможет согреться, миф. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, алкоголь работает в две фазы. Первая, когда краснеет кожа, расширяются сосуды и появляется ощущение тепла, очень короткая. В этот момент опасно то, что организм теряет энергию.
"Вторая фаза — это сильнейший спазм сосудов. В это время велик риск что-то себе отморозить или потерять сознание. Советы типа "выпей и согрейся" убийственные. Очень много людей так погибло <...> Алкоголем на морозе нельзя согреться — это обман", — объяснил Шуров в интервью радио Sputnik.
Ещё один фактор риска — когда пьяные ведут себя неосторожно, неадекватно оценивают ситуацию. Это увеличивает опасность отморозить себе что-то. В подобных ситуациях у человека снижается способность оценивать ситуацию, он легко засыпает, например в сугробе. Ему там не больно, потому что алкоголь может действовать, как наркоз. Врач отмечает, что единственный верный способ отогреться в мороз — найти тёплое помещение, все остальные обманчивы. А что касается алкоголя — это и вовсе яд и гибель в любую погоду, заключил нарколог.
"Очень много случаев, когда пьяный возвращался домой, свернул не туда, нашёл удобное место, там заснул, а утром его нашли замёрзшим. Даже если человек не погибнет, то получит обморожение, которое может довести до ампутации конечностей. Это очень большая проблема в холодное время года", — отметил Шуров.
Как писал ранее Лайф, другой врач назвал признаки обморожения и объяснил, от каких методов лечения лучше воздержаться. Пострадавшему не следует давать кофе или алкоголь, а также растирать поражённые участки тела.
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