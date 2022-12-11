"Много людей так погибло": Врач призвал не следовать "убийственному совету" на морозе

То, что стопка спиртного на морозе якобы поможет согреться, миф. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, алкоголь работает в две фазы. Первая, когда краснеет кожа, расширяются сосуды и появляется ощущение тепла, очень короткая. В этот момент опасно то, что организм теряет энергию.

"Вторая фаза — это сильнейший спазм сосудов. В это время велик риск что-то себе отморозить или потерять сознание. Советы типа "выпей и согрейся" убийственные. Очень много людей так погибло <...> Алкоголем на морозе нельзя согреться — это обман", — объяснил Шуров в интервью радио Sputnik.

Ещё один фактор риска — когда пьяные ведут себя неосторожно, неадекватно оценивают ситуацию. Это увеличивает опасность отморозить себе что-то. В подобных ситуациях у человека снижается способность оценивать ситуацию, он легко засыпает, например в сугробе. Ему там не больно, потому что алкоголь может действовать, как наркоз. Врач отмечает, что единственный верный способ отогреться в мороз — найти тёплое помещение, все остальные обманчивы. А что касается алкоголя — это и вовсе яд и гибель в любую погоду, заключил нарколог.

"Очень много случаев, когда пьяный возвращался домой, свернул не туда, нашёл удобное место, там заснул, а утром его нашли замёрзшим. Даже если человек не погибнет, то получит обморожение, которое может довести до ампутации конечностей. Это очень большая проблема в холодное время года", — отметил Шуров.