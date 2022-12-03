"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 декабря, 05:32

Врач рассказал, опасен ли холод для здоровья глаз

Офтальмолог Хомяков предупредил россиян об обморожении век в морозную погоду

Обморожение глаз хотя и редкое явление, ведь мигательные движения век не позволяют глазному яблоку замёрзнуть, но низкая температура всё равно может негативно сказаться на его здоровье. Как именно, рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков в беседе с RT.

"Отрицательные температуры, как и воздействие ветра, могут вызывать спазм устьев слёзных канальцев, отёчность слизистой носа в области устья носо-слёзного канала, что приводит к слезотечению на улице. Это нормальная физиологическая реакция", — подчеркнул специалист.

По его словам, обморожение век, роговицы и конъюнктивы могут вызвать температуры -50...-60 градусов в сочетании с ветром и снежной бурей. Такая погода отмечается в районе Оймякона. Хомяков добавил, что у пожилых людей снижается тонус век, развиваются ассоциированные с возрастом дегенеративные заболевания слёзного аппарата, конъюнктивы, век, из-за чего часто на ветру и на холоде развиваются слезостояние и слезотечение.

Особые защитные средства для жителей средней полосы не требуются, а в условиях полюсов холода Земли следует носить специальные очки. Вместе с тем стоит зимой оберегать глаза от ультрафиолета, ведь снег отражает лучи солнца, которые могут вызвать фотоповреждение, добавил Хомяков.

Облачное "одеяло" спасёт москвичей от ночных морозов

Облачное "одеяло" спасёт москвичей от ночных морозов

Ранее дерматолог Алёна Романова дала советы, как в холода сохранить кожу здоровой. Так, косметолог порекомендовала крем с мочевиной при шелушении.

Обложка ©

Freepik / Kireyonok_Yuliya

Светлана Оперук
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров