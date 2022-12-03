Врач рассказал, опасен ли холод для здоровья глаз

Обморожение глаз хотя и редкое явление, ведь мигательные движения век не позволяют глазному яблоку замёрзнуть, но низкая температура всё равно может негативно сказаться на его здоровье. Как именно, рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков в беседе с RT.

"Отрицательные температуры, как и воздействие ветра, могут вызывать спазм устьев слёзных канальцев, отёчность слизистой носа в области устья носо-слёзного канала, что приводит к слезотечению на улице. Это нормальная физиологическая реакция", — подчеркнул специалист.

По его словам, обморожение век, роговицы и конъюнктивы могут вызвать температуры -50...-60 градусов в сочетании с ветром и снежной бурей. Такая погода отмечается в районе Оймякона. Хомяков добавил, что у пожилых людей снижается тонус век, развиваются ассоциированные с возрастом дегенеративные заболевания слёзного аппарата, конъюнктивы, век, из-за чего часто на ветру и на холоде развиваются слезостояние и слезотечение.

Особые защитные средства для жителей средней полосы не требуются, а в условиях полюсов холода Земли следует носить специальные очки. Вместе с тем стоит зимой оберегать глаза от ультрафиолета, ведь снег отражает лучи солнца, которые могут вызвать фотоповреждение, добавил Хомяков.